تقرير: “تيك تيك” أصبح البديل الأبرز لمتابعة الأخبار

هبة بريس - وكالات

أصبح تطبيق “تيك توك” الصيني المنصة الأبرز لمتابعة الأخبار بدلاً عن المواقع الإلكترونية التقليدية، بحسب تقرير لمعهد “رويترز” لدراسات الصحافة.

وذكر التقرير أن “تيك توك” هو الأسرع نموا بين وسائل التواصل الاجتماعي إذ يستخدمه 20% ممن ينتمون للفئة العمرية بين 18 إلى 24 عاماً للأخبار.

ويمثل ذلك زيادة قدرها 5 نقاط مئوية عن العام الماضي، وأبدى أقل من نصف المشاركين في المسح اهتماما بالأخبار من الأساس بانخفاض حاد عن 6 من كل 10 في 2017.

وارتكز التقرير، على مسح عبر الإنترنت شارك فيه حوالي 94 ألف بالغ في 46 سوقاً من بينها الولايات المتحدة.

وأظهر التقرير أن عدد من يحصلون على الأخبار في البداية من موقع إلكتروني على الإنترنت أو تطبيق تراجع بعشر نقاط منذ 2018.

ويشير التقرير إلى أن الفئات العمرية الأصغر سناً تفضل الاطلاع على الأخبار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو بالبحث.

وقال 56% في كل المناطق التي جاء منها مشاركون في المسح إنهم قلقون من فكرة قدرتهم على التمييز بين الأخبار الحقيقية والزائفة على الإنترنت بزيادة نقطتين مئويتين عن العام الماضي.

وكشف المسح أن 48% يقولون إنهم مهتمون جدا أو بشدة في الوصول إلى الأخبار، بانخفاض من 63% في 2017.

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