إطلاق مشروع مغربي- ألماني لتوظيف 9500 شخص في الهندسة المدنية

2023-06-15 / 16:14
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هبة بريس

تم الاتفاق على إطلاق مشروع تجريبي، في إطار التعاون المغربي- الألماني، لتوظيف 9500 شخص في الهندسة المدنية المتعلقة بتركيب الألياف البصرية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بجنيف، مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية الألماني هوبرتوس هيل، على هامش القمة الدولية حول عالم الشغل التي تنظم في إطار الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي.

واتفق الجانبان، في اللقاء الذي حضره السفيران الممثلان الدائمان للبلدين بجنيف، على ضرورة إبرام جيل جديد من الاتفاقيات ثلاثية المكاسب، يستفيد منها البلدان، وكذا الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من فرص التنقل الدولي.

وتمخض اجتماع الوزيرين الذين رحبا بالعلاقات الممتازة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات عن تشكيل فريق عمل لاستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الصلة بالتشغيل والإدماج الاقتصادي.

ويأتي ذلك عشية انخراط ألمانيا في إصلاح كبير للإطار التشريعي المتعلق بالهجرة ووضع العمال وولوج الأجانب إلى الوظائف في البلاد، بينما تشير العديد من التقارير إلى حاجة ألمانيا إلى قوة عاملة تبلغ حوالي 850 ألف شخص خلال السنوات القادمة.

يذكر أن السكوري يقود وفدا مغربيا هاما يشارك في أشغال الدورة الـ 111 لمؤتمر العمل الدولي (5-16 يونيو)، ويضم ممثلي القطاع الحكومي وأرباب العمل والهيئات النقابية الأكثر تمثيلية.

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