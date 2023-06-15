في الدقيقة 01:20.. ميسي يسجل أسرع هدف في مسيرته

2023-06-15 / 15:20
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هبة بريس - وكالات

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي أسرع هدف على الإطلاق في مسيرته، ليقود منتخب بلاده للفوز على نظيره الأسترالي 2-0 في مباراة أقيمت اليوم الخميس على ملعب العمال في العاصمة الصينية بكين.

وأحرز ميسي الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 01:20 عقب تمريرة من إنزو فرنانديز، استلمها “البرغوث” وراوغ أحد لاعبي أستراليا قبل أن يركن الكرة بتسديدة مركزة بيسراه على يمين الحارس الأسترالي.

وأضاف البديل جيرمان بيزيلا الهدف الثاني في الدقيقة 68 بضربة رأس.

وذكرت شبكة “SPORTbible” أن هدف ميسي في شباك أستراليا هو الأسرع على الإطلاق في مسيرة النجم الأرجنتيني.

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