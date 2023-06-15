حريق يأتي على شقة سكنية بمجمع المنزلة بطنجة
اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس
أتى حريق ، شب زوال اليوم الخميس 15 يونيو على شقة سكنية بالطابق الثالث بمجمع المنزلة 1 الشطر الأول بمدينة طنجة .
وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد اندلع الحريق جراء انفجار قنينة غاز بمطبخ الشقة السكنية التي تقطن بها أسرة مكونة من أب وأم وثلاثة أطفال لم تسجل في صفوفهم أية اصابات .
وقد حضرت الى عين المكان فرقة الاطفاء التابعة للوقاية المدنية التي قامت باخماد الحريق .
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2 تعليقات
لا حول ولاقوة إلا بالله
الحمدلله لا توجد أي إصابات