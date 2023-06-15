تلاميذ مغاربة يتألقون في المسابقة الدولية للروبوتات في أمريكا

هبة بريس

تميز الفريق المغربي “High Voltage” من مجموعة مدارس kaizen School خلال نسخة 2023 من المسابقة الدولية “First Lego League” التي أقيمت في معهد ورسيستر ماساتشوسيتس بالولايات المتحدة الامريكية، حيث حجز مكانا بين أفضل عشرة مشاريع كما فاز بجائزة “Motivate Award”.

وأبرز بلاغ بالخصوص أنه بعد أن حقق نجاحا طيلة المواسم السابقة في العديد من بطولات الروبوتات المحلية، تشرّف الفريق المغربي بتمثيل المغرب في نسخة 2023 من المسابقة الدولية First Lego League التي أقيمت الأسبوع الماضي في معهد ورسيستر ماساتشوسيتس بالولايات المتحدة الامريكية.

وكان معهد ورسيستر ماساتشوسيتس في الفترة الممتدة من 9 إلى 11 يونيو مسرحا لهذا التحدي الدولي، حيث تنافس 75 فريقا من جميع أنحاء العالم في فئات مختلفة خلال مسابقة الروبوتات التي أبانت فيها جميع الفرق المشاركة على مستويات عالية من الحماس و الشغف، حيث كانت جميع الفرق متحفزة لمواجهة التحدي هذه السنة من خلال ابتكاراتهم.

وتتمثل أهداف هذه المسابقة العلمية والتعليمية في تعزيز قدرات الجيل القادم في مجال الهندسة والتكنولوجيا الحديثة وتحفيزه لخوض غمار ريادة الأعمال في المستقبل.

وأبرز المصدر ذاته أنه “بمجرد وصولهم إلى ساحة المنافسة، انكب فريق”High Voltage Kaizen” على الفور على الدفاع عن مشروعهم و مشاركة أفكارهم و اختبار مواهبهم، مما سمح لهم بالتميز والرقي بمشروعهم ضمن أفضل عشرة مشاريع خلال هاته المسابقة”.

يشار إلى أن First Lego League يدعم بشدة أهمية الابتكار والإبداع من خلال برامجه، ويشجع الطلاب على تعلم مهارات فنية وبشرية جديدة، كم يعدهم للمنافسة على المستويين الوطني والدولي.

ومن خلال المشاركة في هذا النوع من التحديات، تتاح للطلاب فرص ثمينة للمنافسة و الابتكار و تبادل الخبرات مع الشباب من مختلف الآفاق و اختبار الأداء والكفاءة والقدرة على التحمل للدفاع عن ابتكاراتهم، كما انها و لا شك تساعدهم أيضا على تطوير المهارات الشخصية الأساسية مثل روح الفريق وابتكار حلول للمشاكل و التمرس على فن الخطابة.

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