رغم أزمة الماء.. البطيخ الأحمر يغزو شوارع المغرب بأسعاره الاعتيادية

2023-06-15 / 14:11
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أينما وليت وجهك في شوارغ المغرب إلا و يسترعي انتباهك منظر شاحنة أو عربة أو حتى “فراشة” تعرض البطيخ الأحمر الشهير لدى المغاربة بتسمية “الدلاح” أو “الدلاع” في بعض الجهات.

وفرة إنتاج البطيخ الأحمر هذا العام تبدو جلية خاصة من خلال سعر بيعه للعموم الذي لا يتجاوز الدرهمين في المدن الكبرى كالدار البيضاء، بينما في أسواق الجملة فسعره بين نصف درهم و درهم واحد.

و رغم أزمة الماء التي عاشها المغرب السنتين الأخيرتين غير أن البطيخ الأحمر يوجد بشكل وافر في الأسواق، علما أن إنتاجه يتطلب كميات مهمة من المياه الأمر الذي دفع سلطات بعض الجهات التي تعيش خصاصا مائيا لمنع زراعته بالكميات المعتادة و رغم ذلك فالإنتاج وصل و لربما تجاوز نسبة الطلب.

و عزا مهنيون هذا الأمر لكون بعض المزارعين كانوا يعتقدون أن أزمة الماء قد ترفع سعر بيع البطيخ الأحمر بشكل كبير و بالتالي مضاعفة أرباحهم، الأمر الذي دفعهم لزراعته رغم المخاطر التي كدت تودي بمحصولهم، غير أن انتشار ذات الفكرة لدى أغلب المهنيين ساهم في وفرة الإنتاج و بالتالي انعكاسه على سعر البيع.

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‫7 تعليقات

  2. هدا ماسمعناه والان نرا الاسواق خضراء بهي لكترته في الاسواق وبتمن مناسب جدا

  4. لانه عند زراعته لم تكن هناك مراقبة الزرع وبالتحديد في كمية زرعه نتمنا من الله ان يرحمنا برحماته وان لا نقع في جفاف الارض والابار

  5. هدا العام ماشاالله الجودة والتمن في متناول الضعيف قبل الغني الحمد لله والشكر لله تمنينا لو كانت الاضحية مثل البطيخ يعني الدلاح

  6. الواحد يشبع الدلاح هد العام اتباركالله ياربي ميكونش غير دايرينو ادوا بزااااف

  7. هده الفاكهة صحية لي اجسامنا الحمدلله علا منتوج هدا العام دخلت الاسواق بكمية كبيرة نحمد الله علا خيرات بلادنا

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