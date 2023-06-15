عيد الأضحى.. 900 ألف رأس ماشية موجهة للذبح بجهة فاس مكناس

هبة بريس

أفادت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة فاس مكناس بأن ما يناهز 900 ألف رأس من الأغنام والماعز موجهة للذبح بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2023 على مستوى الجهة.

وأكدت المديرية أن عدد رؤس الماشية (الأغنام والماعز) بلغ إلى غاية 8 يونيو الجاري 746 ألف رأس من الأغنام و19 ألف و910 رؤوس من الماعز، مضيفة أن إقليم الحاجب يتصدر أقاليم الجهة من حيث عدد رؤوس الماشية.

وأضاف المصدر ذاته أن إقليمي بولمان وإفران يحتلان المركزين الثاني والثالث من حيث عدد رؤوس الماشية، موضحا أن عدد وحدات إعداد الأضاحي على مستوى الجهة بلغ 14 ألفا و687 وحدة.

وفي إطار الجهود الرامية لتسهيل تسويق الأضاحي، قامت المديرية الجهوية للفلاحة، بتنسيق مع السلطات المختصة بتجهيز سوقين بجهة فاس – مكناس، واحد بفاس على مستوى بندباب شراردة، والآخر بمكناس (السوق الأسبوعي صوريا).

وتشتهر جهة – فاس مكناس بسلالة الأغنام “تيمحضيت”، التي تعد من السلالات الشهيرة لأسباب عدة منها قدرتها على مقاومة المناخ البارد، وقوتها، وجودة لحمها الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول.

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