الفيفا: فينيسيوس يقود لجنة رسمية لاقتراح عقوبات ضد العنصرية

2023-06-15 / 12:52
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هبة بريس - وكالات

كشف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس، عن تحرك لافت تجاه الحوادث العنصرية التي شهدتها ملاعب كرة القدم أخيرًا، وخاصة في إسبانيا.

وقال إنفانتينو في تصريحات لرويترز اليوم الخميس، إن فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد سيقود لجنة خاصة تابعة للفيفا مؤلفة من لاعبين حيث سيكون دور تلك اللجنة اقتراح عقوبات أقوى لمواجهة السلوك التمييزي في الرياضة.

وأضاف إنفانتينو عقب اجتماع مع فينيسيوس ومنتخب البرازيل “لا مزيد من كرة القدم وسط العنصرية، يجب أن تتوقف المباريات فورًا عند حدوث ذلك، هذا يكفي”.

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