لقاء سويدان تكشف تفاصيل حالتها الصحية

2023-06-15 / 12:40
0
القسم الفني : هبة بريس

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن مفاجاة كبيرة حول حالتها الصحية بعد دخولها المستشفى وخضوعها لعملية جراحية.

وأكدت لقاء في منشور عبر حسابها في موقع “فايسبوك” أن الجراحة لا علاقة لها بالتجميل كما زعم البعض، وأنها اكتشفت أنها مصابة بورم و الأطباء يشكّون في أنه ورم سرطاني.

وقالت سويدان : “الحمد لله دائماً.. العملية اللي عملتها مكانتش تجميل..موضوع طويل وفيه استئصال وأورام بتتحلل.. وإمبارح كمان كان فيه مشكلة في الجلد انتهت بكيّ ليزر علشان ماتتحولش لورم”.

وأضافت: “أما ضرسي اللي وقع لوحده وهو سليم، لسه الأسبوع الجاي هنشيل الجذر بجراحة صغننة ونبدأ في زراعة واحد جديد… أهم حاجة الصحة.. والحمد لله جداً جداً”.

يُذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان، مسلسل “القاتل الذي أحبني”، وهو بطولة كل من سهير رمزي، هاني رمزي، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة، ياسر فرج، رانيا منصور..، ومن تأليف صلاح عربي وإخراج عمرو عابدين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “سنة عند الفرنسيين” فيلم مغربي يمد الجسور بين عالمين وثقافتين مختلفتين

“سنة عند الفرنسيين” فيلم مغربي يمد الجسور بين عالمين…

2023-06-15 / 13:04
Photo of رأي الخياري في ظاهرة تربية الأفاعي و عائق اللغة في الأعمال العالمية

رأي الخياري في ظاهرة تربية الأفاعي و عائق اللغة…

2023-06-15 / 12:13
Photo of “بنسعيد” يزور موقع تصوير فيلم “غلادياتور2” بعد حادث الانفجار

“بنسعيد” يزور موقع تصوير فيلم “غلادياتور2” بعد حادث الانفجار

2023-06-14 / 18:25
Photo of الممثلة باميلا الكيك:” لا أمانع الزواج من امرأة”

الممثلة باميلا الكيك:” لا أمانع الزواج من امرأة”

2023-06-14 / 17:06
Photo of بسبب سيلينا غوميز.. هايلي تناشد متابعيها

بسبب سيلينا غوميز.. هايلي تناشد متابعيها

2023-06-14 / 13:27
Photo of مستشار جماعي بورزازات يحسم الجدل بشأن الواقعة المتعلقة ب “غلادياتور2”

مستشار جماعي بورزازات يحسم الجدل بشأن الواقعة المتعلقة ب…

2023-06-14 / 12:16
Photo of مهرجان الدارالبيضاء للفيلم العربي يكرم أسماء لامعة من تونس والمغرب ومصر

مهرجان الدارالبيضاء للفيلم العربي يكرم أسماء لامعة من تونس…

2023-06-14 / 11:03
Photo of كزينة عويطة تستعد لإحياء حفل بالرباط

كزينة عويطة تستعد لإحياء حفل بالرباط

2023-06-14 / 09:42
Photo of “الذكاء الاصطناعي” يعيد الحياة لتسجيل “أخير” للبيتلز

“الذكاء الاصطناعي” يعيد الحياة لتسجيل “أخير” للبيتلز

2023-06-13 / 19:11
Photo of انفصال الفنان تامر عاشور عن زوجته بعد زواج دام 6 سنوات

انفصال الفنان تامر عاشور عن زوجته بعد زواج دام…

2023-06-13 / 13:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق