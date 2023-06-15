لقاء سويدان تكشف تفاصيل حالتها الصحية

القسم الفني : هبة بريس

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن مفاجاة كبيرة حول حالتها الصحية بعد دخولها المستشفى وخضوعها لعملية جراحية.

وأكدت لقاء في منشور عبر حسابها في موقع “فايسبوك” أن الجراحة لا علاقة لها بالتجميل كما زعم البعض، وأنها اكتشفت أنها مصابة بورم و الأطباء يشكّون في أنه ورم سرطاني.

وقالت سويدان : “الحمد لله دائماً.. العملية اللي عملتها مكانتش تجميل..موضوع طويل وفيه استئصال وأورام بتتحلل.. وإمبارح كمان كان فيه مشكلة في الجلد انتهت بكيّ ليزر علشان ماتتحولش لورم”.

وأضافت: “أما ضرسي اللي وقع لوحده وهو سليم، لسه الأسبوع الجاي هنشيل الجذر بجراحة صغننة ونبدأ في زراعة واحد جديد… أهم حاجة الصحة.. والحمد لله جداً جداً”.

يُذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان، مسلسل “القاتل الذي أحبني”، وهو بطولة كل من سهير رمزي، هاني رمزي، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة، ياسر فرج، رانيا منصور..، ومن تأليف صلاح عربي وإخراج عمرو عابدين.

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