مكتب نقابي يطلق النار على إدارة مستشفى سطات

هبة بريس_ الرباط

ندد المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة بسطات التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بما وصفها بالهجمة الشرسة التي تقوم بها إدارة المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات، ضد الأطر الصحية التابعة لقطاع الأم والطفل، والتضييق الممنهج ضدها، والزج بها في مخططات انتقامية.

وأعلن المكتب النقابي من خلال بلاغ له” توصلت هبة بريس بنسخة منه”، عن استهجانه للأسلوب الذي تعاملت به في الاجتماع الأخير بتاريخ 13 يونيو 2023، مع الأطر الصحية العاملة بقطاع الأم والطفل، مستغربا موقف إدارة المستشفى التي أبانت عن نية مبيتة في إهانة أطر صحية مميزة في حقل اختصاصها، والتي أدارت هذا القطاع الحيوي لعقود بكل تفان وإخلاص ؛ تضامنه مع كل الأطر الصحية العاملة بالمصلحة، وإدانته الخرجات الرخيصة لمدير

المستشفى التي تحاول النيل من عزيمة وتضحيات هذه الأطر بالمستشفى.

وأكد المكتب النقابي أن مستشفى الحسن الثاني مازال يعاني من الفوضى والفساد في تدبير مختلف القطاعات التابعة، وأن قطاع الطفل والأم، هو قطاع تستفيد منه شريحة واسعة من ساكنة الإقليم ولا مجال للزج به في مخططات انتقامية بإيعاز من أطراف تريد تبخيس الدور والخدمات التي تقدمها الأطر العاملة به، فإنه على استعداد لخوض كل الأشكال النضالية واتخاذ كافة الإجراءات للتصدي لكل من سولت له نفسه النيل من عزيمة وعطاء الأطر الصحية بالمستشفى الإقليمي.

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