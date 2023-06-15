مجسم بألوان “قوس قزح” يثير جدلا بتطوان

هبة بريس - تطوان

أثار مجسم شيد بشارع الجيش الملكي وسط مدينة تطوان، جدلا في صفوف المواطنين بسبب إضاءته بالوان “قوس قزح ” التي ترمز “للمثلية الجنسية “.

وبحسب مصادر محلية فالمجسم الذي شيدته مصالح جماعة تطوان يأتي في اطار برنامج تم اقتناؤه من دولة الصين من قبل شركة اسند لها مهمة اعداده .

ونفت مصادر من داخل جماعة تطوان التاويلات التي رافقت انتشار صور المجسم بكونها تدعم “المثلية الجنسية “.

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