مجسم بألوان “قوس قزح” يثير جدلا بتطوان

2023-06-15 / 12:14
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هبة بريس - تطوان

أثار مجسم شيد بشارع الجيش الملكي وسط مدينة تطوان، جدلا في صفوف المواطنين بسبب إضاءته بالوان “قوس قزح ” التي ترمز “للمثلية الجنسية “.

وبحسب مصادر محلية فالمجسم الذي شيدته مصالح جماعة تطوان يأتي في اطار برنامج تم اقتناؤه من دولة الصين من قبل شركة اسند لها مهمة اعداده .

ونفت مصادر من داخل جماعة تطوان التاويلات التي رافقت انتشار صور المجسم بكونها تدعم “المثلية الجنسية “.

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‫3 تعليقات

  1. ربما اصبحوا من اتباع الشياطين اتباع قوم لوط.الشيطان هو أول من اغوى قوم لوط بعمل اللواط.قال الشيطان بعد طرده من رحمة الله تعالى انه لن يدخل نار 🔥 جهنم لوحده بل سيجر معه من ذرية آدم عليه السلام.اللهم ان نعوذ بك من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن.

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  2. الوان قوس قزح الوان الطبيعة …. ومن الغلط التسليم بأنها رمز للمثلية … هذه المغالطة تجعل الناس في نزاع مع الطبيعة … وهذا لا يمكن

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