مجسم بألوان “قوس قزح” يثير جدلا بتطوان
هبة بريس - تطوان
أثار مجسم شيد بشارع الجيش الملكي وسط مدينة تطوان، جدلا في صفوف المواطنين بسبب إضاءته بالوان “قوس قزح ” التي ترمز “للمثلية الجنسية “.
وبحسب مصادر محلية فالمجسم الذي شيدته مصالح جماعة تطوان يأتي في اطار برنامج تم اقتناؤه من دولة الصين من قبل شركة اسند لها مهمة اعداده .
ونفت مصادر من داخل جماعة تطوان التاويلات التي رافقت انتشار صور المجسم بكونها تدعم “المثلية الجنسية “.
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3 تعليقات
ربما اصبحوا من اتباع الشياطين اتباع قوم لوط.الشيطان هو أول من اغوى قوم لوط بعمل اللواط.قال الشيطان بعد طرده من رحمة الله تعالى انه لن يدخل نار 🔥 جهنم لوحده بل سيجر معه من ذرية آدم عليه السلام.اللهم ان نعوذ بك من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن.
الوان قوس قزح الوان الطبيعة …. ومن الغلط التسليم بأنها رمز للمثلية … هذه المغالطة تجعل الناس في نزاع مع الطبيعة … وهذا لا يمكن
من امتا كان قوس قزح حكر على المثليين.