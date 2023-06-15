الحرارة المفرطة تنعش الحركة التجارية بشواطئ جهة الدار البيضاء سطات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تعيش جهة الدار البيضاء سطات على غرار باقي ربوع المملكة المغربية خلال الأيام الأخيرة موجة حر شديدة بسبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

و تجاوزت درجة الحرارة المسجلة ببعض مدن جهة الدار البيضاء سطات خلال اليومين الماضين حاجز 37 درجة، الأمر ااذي دفع عددا كبيرا من سكان مدن الجهة للفرار نحو الشواطئ لتخفيف حدة الحر.

و شهدت شواطئ سيدي رحال بإقليم برشيد و شواطئ عين دياب و النحلة بالدار البيضاء و كذا طماريس بدار بوعزة و شواطئ المحمدية إقبالا كبيرا من طرف المصطافين رغم أن فصل الصيف لم يحل بعد.

كما أنعشت درجة الحرارة عددا من المهن الموسمية المرتبطة بالسواحل من قبيل كراء المظلات الشمسية و بيع المواد الغذائية و المشروبات الباردة و كذا حراس مواقف السيارات بالشواطئ و غيرهم.

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