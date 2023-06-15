بعد روبورطاج هبة بريس.. أمن أكادير يوقف بعض حراس المرابد والبلدية تؤجل الصفقة

2023-06-15 / 09:59
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أحمد وزروتي - هبة بريس

أفادت مصادر عليمة أن عناصر الأمن الوطني بأكادير، أوقفت مجموعة من الأفراد المشتبه باستخلاصهم لمبالغ نقدية من أصحاب السيارات بدون سند قانوني في مرابد غير مؤدى عنها.

وأكدت مصادر هبة بريس، أن الموقوفين تم اقتيادهم إلى مقر الدائرة السادسة بحي صونابا بأكادير، حيث تم الاستماع اليهم وتحرير محاضر في حقهم، وإخلاء سبيلهم بعد ذلك.

جاء ذلك بعد أن تلقت الجريدة شكايات من أصحاب سيارات، يستنكرون فيها ما يقع في هذه المرابد، حيث وثقت كاميرا هبة بريس في روبورطاج سابق الخروقات التي تعرفها هذه المرابد المجانية، والتي يستغلها البعض لاستخلاص مبالغ غير قانونية دون التوفر على رخصة للكراء.

وأضافت مصادرنا أن الأجهزة الأمنية تتعاقب على هذه المرابد لمراقبتها وردع كل من سولت له نفسه استغلال هذه الفضاءات لربح مادي غير قانوني.

من جهة أخرى، توصلت هبة بريس بوثيقة رقم24/2023 موقعة من نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير، تؤجل فيها الصفقة العمومية التي كانت مقررة اليوم الخميس 15 يونيو 2023 لأسباب وصفتها بوجود تغييرات جدرية وجوهرية للعقارات الجماعية موضوع الصفقة.
وتشمل هذه الصفقة المؤجلة العقارات الجماعية المتعلقة بالحصص 2,3,5,6 من المجموعة الثالثة.

جدير بالذكر أن العقارات التابعة للمجلس الجماعي لأكادير، تم تقسيمها إلى حصص عديدة ، حيث أجريت فيها صفقات عمومية.

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