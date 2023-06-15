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طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-06-15 / 09:14
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تعرف درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا بوجه عام مع طقس حار فوق السهول الداخلية والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وأقصى الجنوب.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلس الكبير مع نزول بعض القطرات المطرية المحلية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، إلى جانب تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 19 و25 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 16 و21 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة، بينما ستعرف درجات الحرارة العليا ارتفاعا محسوسا.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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