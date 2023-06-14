غواتيمالا تجدد دعمها لمبادرة ” الحكم الذاتي “

2023-06-14 / 23:20
10
هبة بريس _ الرباط

جددت غواتيمالا، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وفي معرض حديثه خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24، المنعقد بنيويورك، أبرز الممثل الدائم لغواتيمالا لدى الأمم المتحدة أن مخطط الحكم الذاتي يعد “أساسا واقعيا، وذا مصداقية وجادا للتوصل إلى حل متفاوض بشأنه بين الأطراف، في إطار احترام الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية”.

كما جدد الدبلوماسي دعم بلاده لجهود المملكة بهدف البحث عن حل سياسي عادل ودائم، للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وبعد أن نوه بجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للصحراء، الهادفة إلى مساعدة الأطراف المعنية على إيجاد حل مقبول لدى الجميع، أشار الدبلوماسي الغواتيمالي إلى أن تسوية هذا النزاع تعد ضرورية لتحقيق الاندماج الشامل لمنطقة المغرب العربي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تلاميذ مغاربة يتألقون في المسابقة الدولية للروبوتات في أمريكا

تلاميذ مغاربة يتألقون في المسابقة الدولية للروبوتات في أمريكا

2023-06-15 / 14:50
Photo of إقبال المغاربة على السلفات الصغرى لاقتناء الأضاحي وجدل مستمر حول النازلة

إقبال المغاربة على السلفات الصغرى لاقتناء الأضاحي وجدل مستمر…

2023-06-15 / 14:41
Photo of إدارة تيفلت 2 تنفي “ادعاءات” منظمة “مراسلون بلا حدود”

إدارة تيفلت 2 تنفي “ادعاءات” منظمة “مراسلون بلا حدود”

2023-06-15 / 14:29
Photo of رغم أزمة الماء.. البطيخ الأحمر يغزو شوارع المغرب بأسعاره الاعتيادية

رغم أزمة الماء.. البطيخ الأحمر يغزو شوارع المغرب بأسعاره…

2023-06-15 / 14:11
Photo of عيد الأضحى.. 900 ألف رأس ماشية موجهة للذبح بجهة فاس مكناس

عيد الأضحى.. 900 ألف رأس ماشية موجهة للذبح بجهة…

2023-06-15 / 13:32
Photo of تتويج برج محمد السادس بجائزة أفضل تميز هندسي

تتويج برج محمد السادس بجائزة أفضل تميز هندسي

2023-06-15 / 12:29
Photo of مكتب نقابي يطلق النار على إدارة مستشفى سطات

مكتب نقابي يطلق النار على إدارة مستشفى سطات

2023-06-15 / 12:18
Photo of مجسم بألوان “قوس قزح” يثير جدلا بتطوان

مجسم بألوان “قوس قزح” يثير جدلا بتطوان

2023-06-15 / 12:14
Photo of المنصوري تشرف على إطلاق برامج تنموية بجهة بني ملال خنيفرة

المنصوري تشرف على إطلاق برامج تنموية بجهة بني ملال…

2023-06-15 / 11:29
Photo of بنسبة 6%.. ارتفاع عدد التبرعات بالدم بالمغرب

بنسبة 6%.. ارتفاع عدد التبرعات بالدم بالمغرب

2023-06-15 / 11:11

‫10 تعليقات

  3. اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده والديبلوماسية المغربية الحكيمة..

  9. اللهم احفظ الديبلوماسية المغربية الحكيمة والقيادة الشريفة لجلالة الملك.والصحراء مغربية ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق