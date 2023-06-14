غواتيمالا تجدد دعمها لمبادرة ” الحكم الذاتي “

2023-06-14 / 23:20
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هبة بريس _ الرباط

جددت غواتيمالا، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وفي معرض حديثه خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24، المنعقد بنيويورك، أبرز الممثل الدائم لغواتيمالا لدى الأمم المتحدة أن مخطط الحكم الذاتي يعد “أساسا واقعيا، وذا مصداقية وجادا للتوصل إلى حل متفاوض بشأنه بين الأطراف، في إطار احترام الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية”.

كما جدد الدبلوماسي دعم بلاده لجهود المملكة بهدف البحث عن حل سياسي عادل ودائم، للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وبعد أن نوه بجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للصحراء، الهادفة إلى مساعدة الأطراف المعنية على إيجاد حل مقبول لدى الجميع، أشار الدبلوماسي الغواتيمالي إلى أن تسوية هذا النزاع تعد ضرورية لتحقيق الاندماج الشامل لمنطقة المغرب العربي.

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