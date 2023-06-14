مصر تهزم غينيا وتتأهل رسميا إلى كأس أمم أفريقيا

2023-06-14 / 22:40
0
هبة بريس _ وكالات

بلغ منتخب مصر نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم رسميا، عقب فوزه على نظيره الغيني بهدفين لواحد، الأربعاء، على ملعب “مراكش الكبير” في المغرب ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة.

واستغل سيرهو غيراسي خطأ في دفاع “الفراعنة”، ومنح التقدم للمنتخب الغيني في الدقيقة 26، غير أن محمود حسن تريزيغيه أدرك التعادل لمصر عند الدقيقة 42، بعد تمريرة من محمد صلاح

ونجح مصطفى محمد في قلب النتيجة لصالح المنتخب المصري عند الدقيقة 79، إثر تمريرة مميزة من تريزيغيه، ترجمها مهاجم نانت الفرنسي إلى هدف ثان جميل.

وبهذا الانتصار، انفرد منتخب مصر بصدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، قبل جولة من نهاية التصفيات، بينما ظل المنتخب الغيني عند 9 نقاط في المركز الثاني، ثم تأتي مالاوي وإثيوبيا بالمركزين الثالث والرابع تواليا بـ3 نقاط لكل منهما.

وبتأهله، يكون منتخب مصر أكثر المنتخبات إلى جانب كوت ديفوار وصولا لنهائيات أمم أفريقيا برصيد 26 مشاركة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

توقيف ضابط ومقدم شرطة في أحفير

2023-06-14 / 23:32
Photo of غواتيمالا تجدد دعمها لمبادرة ” الحكم الذاتي “

غواتيمالا تجدد دعمها لمبادرة ” الحكم الذاتي “

2023-06-14 / 23:20
Photo of الجديدة.. درك أولاد افرج يفكك معملا سريا لتصنيع البلاستيك

الجديدة.. درك أولاد افرج يفكك معملا سريا لتصنيع البلاستيك

2023-06-14 / 22:48
Photo of ألباريس : المغرب لا يعرقل فتح الجمارك التجارية مع سبتة ومليلية

ألباريس : المغرب لا يعرقل فتح الجمارك التجارية مع…

2023-06-14 / 22:06
Photo of جمهورية غينيا تدعم مبادرة “الحكم الذاتي “

جمهورية غينيا تدعم مبادرة “الحكم الذاتي “

2023-06-14 / 21:52
Photo of الأميرة للا حسناء تزور متحف موناكو لعلوم المحيطات

الأميرة للا حسناء تزور متحف موناكو لعلوم المحيطات

2023-06-14 / 21:36
Photo of وفد برلماني يطلع على بنيات ومؤهلات ميناء طنجة المتوسط

وفد برلماني يطلع على بنيات ومؤهلات ميناء طنجة المتوسط

2023-06-14 / 21:23
Photo of مانشستر يونايتد “يستسلم” بسباق هاري كين

مانشستر يونايتد “يستسلم” بسباق هاري كين

2023-06-14 / 21:15
Photo of سرقة سياح أجانب بأحد فنادق طنجة يسائل بحث المصالح الأمنية

سرقة سياح أجانب بأحد فنادق طنجة يسائل بحث المصالح…

2023-06-14 / 20:55
Photo of كأس العرب 2023 : موعد المباراة النهائية بين المغرب والكويت

كأس العرب 2023 : موعد المباراة النهائية بين المغرب…

2023-06-14 / 20:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق