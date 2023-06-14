مصر تهزم غينيا وتتأهل رسميا إلى كأس أمم أفريقيا

هبة بريس _ وكالات

بلغ منتخب مصر نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم رسميا، عقب فوزه على نظيره الغيني بهدفين لواحد، الأربعاء، على ملعب “مراكش الكبير” في المغرب ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة.

واستغل سيرهو غيراسي خطأ في دفاع “الفراعنة”، ومنح التقدم للمنتخب الغيني في الدقيقة 26، غير أن محمود حسن تريزيغيه أدرك التعادل لمصر عند الدقيقة 42، بعد تمريرة من محمد صلاح

ونجح مصطفى محمد في قلب النتيجة لصالح المنتخب المصري عند الدقيقة 79، إثر تمريرة مميزة من تريزيغيه، ترجمها مهاجم نانت الفرنسي إلى هدف ثان جميل.

وبهذا الانتصار، انفرد منتخب مصر بصدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، قبل جولة من نهاية التصفيات، بينما ظل المنتخب الغيني عند 9 نقاط في المركز الثاني، ثم تأتي مالاوي وإثيوبيا بالمركزين الثالث والرابع تواليا بـ3 نقاط لكل منهما.

وبتأهله، يكون منتخب مصر أكثر المنتخبات إلى جانب كوت ديفوار وصولا لنهائيات أمم أفريقيا برصيد 26 مشاركة.

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