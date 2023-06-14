ألباريس : المغرب لا يعرقل فتح الجمارك التجارية مع سبتة ومليلية

هبة بريس _ الرباط

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أمس الثلاثاء، إن المغرب لا يعرقل فتح الجمارك التجارية مع سبتة ومليلية.

وأوضح ألباريس أنه منذ 2018، لم يكن هناك مكتب جمارك في مليلية، ولم يوجد أي مكتب جمارك في سبتة، لذلك فإن الافتتاح آلية معقدة يجب التحقق من خلالها في عدة أمور.

وأشار المسؤول الإسباني أن الحكومة الإسبانية أبلغت السلطات المغربية في عدة مناسبات باستعدادها للمضي قدما في فتح الجمارك في سبتة ومليلية، وتحديد مواعيد محددة لتجاوز مرحلة الاختبار التجريبي، فيما تصر الحكومة المغربية على تكرار الاختبارات التجريبية من أجل تقييم تقدمها قبل اتخاذ القرار النهائي.

وسبق للمتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إيزابيل رودريغيز، أن أكدت أن المفاوضات مع المغرب حول هذا الموضوع “تمضي قدمًا”، نافية ما نشرته صحيفة “إلباييس” بشأن عرقلة المغرب لفتح هذه الجمارك.

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