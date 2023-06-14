مانشستر يونايتد “يستسلم” بسباق هاري كين

هبة بريس _ وكالات

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الأربعاء، أن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي أنهى اهتمامه بضم مهاجم نادي توتنهام اللندني، هاري كين، بسبب المطالب المالية الكبيرة من ناديه الحالي.

وكان مدرب مانشستر يونايتد، إريك تين هاغ، جعل كين أولوية له خلال الانتقالات الصيفية، وبحسب الغارديان، فقد أصيب بالإحباط بعد فشل الصفقة.

ولفت تقرير الصحيفة إلى أن النادي له سقف إنفاق محدد بخصوص تلك الصفقة، وخصوصًا في ظل أن المهاجم الإنكليزي الدولي (29 عامًا) يتبقى له موسم واحد فقط قبل نهاية تعاقده مع توتنهام.

يحاول المدير التنفيذي لنادي توتنهام، دانيل ليفي، الاحتفاظ بكين آملا في إقناعه بتوقيع عقد جديد مع النادي، رغم إمكانية رحيله في الموسم المقبل مجانًا حال عدم اتفاق الطرفين على تجديد التعاقد.

وكان ريال مدريد الإسباني وضع كين ضمن دائرة اهتماماته للتعاقد معه في أعقاب رحيل قائده كريم بنزيمة للاتحاد السعودي، لكن وبحسب الغارديان، أصبح المهاجم الفرنسي كيليان مبابي خيارًا ربما يكون أفضل من كين.

يضع يونايتد المهاجم النيجيري لنادي نابولي، فيكتور أوسايمين، على قائمة صفقاته المحتملة، لكن نابولي يطلب نحو 150 مليون يورو للاستغناء عن نجمه وهداف الدوري الإيطالي.

وهناك أيضًا مهاجم نادي أتلانتا، راسموس هويلاند، الذي أمضى موسم أول رائعا في الدوري الإيطالي، إذ سجل صاحب العشرين عامًا 9 اهداف في 32 مباراة، لكن مانشستر يونايتد لا ينظر إليه كمهاجم أساسي في الوقت الحالي خلال الموسم المقبل.

ومن المحتمل أن يطلب أتلانتا نحو 50 مليون يورو للتخلي عن مهاجمه الدنماركي.

وكانت صحيفة ماركا، ذكرت في تقرير سابق، أن ريال مدريد بدأ مفاوضات لضم كين، مشيرة إلى أنه من غير المرجح أن يتخلى توتنهام عن هدافه التاريخي بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني (نحو 124 مليون دولار).

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