سرقة سياح أجانب بأحد فنادق طنجة يسائل بحث المصالح الأمنية

2023-06-14 / 20:55
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هبة بريس - الرباط

هبة بريس – الرباط

تعرض سياح أجانب يحملون الجنسية الألمانية للسرقة بأحد فنادق مدينة طنجة، بعدما أتوا رفقة شاب مغربي زميل لهم في العمل بالمانيا الى المملكة في جولة سياحية لأول مرة .

وبحسب نص الشكاية الالكترونية التي تقدمت بها السيدة “م. ل” الى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 07-05-23 ، فان تفاصيل الواقعة تعود الى تاريخ 02/05/23 بعدما أتى مجموعة من الأجانب يحملون الجنسية الالمانية رفقة ابنها المسمى “أ. ب” الى المغرب قصد السياحة لمدة خمسة أيام من 02/05/23 الى 07/05/23 ، وقاموا باكتراء شقة مزودوجة بأحد فنادق مدينة طنجة ، وبعد مرور ثلاثة أيام انتقل السياح الألمان رفقة زميلهم المغربي الى مدينة القنيطرة حيث استقبلتهم والدته في منزلها الخاص بحفاوة كبيرة أعطت انطباعا جميلا لدى الضيوف الأجانب الذي لمسوا كرم وضيافة المغاربة.

لكن عند رجوع السياح الاجانب رفقة زميلهم المغربي الى طنجة في اليوم الرابع الذي كان اليوم الاخير لهم في الفندق على أساس العودة في صباح الغد الموالي الى الديار الألمانية، وجدوا حقائبهم مبعثرة ومنقولة من داخل غرفة الفندق التي تحمل رقم (234 ) الى “البلكونة “.

الى ذلك توجه المواطن المغربي القاطن بالمانيا رفقة السياح الى ادارة الفندق ، قبل أن يربطوا الاتصال بالمصالح الامنية عبر الرقم 19 ، ثم انتقلوا بعدها الى مصلحة الديمومة، لتحرير محضرين الأول لفائدة المواطن المغربي الذي صرح بضياع هاتف نقال من نوع “ايفون 14” وساعة يدوية من نوع ( فوسيل) اضافة الى مبلغ مالي من العملة المغربية ، فيما المحضر الثاني لفائدة الأجنبي الألماني الذي صرح بضياع حقيبته اليدوية والتي تشمل بطاقته الوطنية وبطاقة بنكية وبطاقة التأمين اضافة الى مبلغ مالي من العملة الأجنية .

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