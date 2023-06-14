كأس العرب 2023 : موعد المباراة النهائية بين المغرب والكويت

2023-06-14 / 20:23
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هبة بريس _ رياضة

تأهل المنتخب الكويتي لكرة القدم داخل القاعة لنهائي كأس العرب بعد فوزه بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعته زوال يومه اللأربعاء 14 يونيو 2023 بالمنتخب الجزائري.

وتأهل منتخبا المغرب والكويت إلى الدور النهائي من بطولة كأس العرب لكرة قدم القاعة 2023 في نسختها السابعة، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي، في صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية.

وفاز منتخب المغرب أمام منتخب ليبيا بنتيجة 5-1، بينما فاز منتخب منتخب الكويت بنتيجة 3-2 أمام منتخب الجزائر، مساء اليوم الأربعاء.

وفي المباراة الأولى، سجل أهداف منتخب المغرب كل من إسماعيل أمزال وأناس العيان وسفيان شعراوي ويوسف جواد (هدفان)، بينما جاء هدف منتخب ليبيا عن طريق أحمد الأجنف، فيما اُختير أناس العيان من منتخب المغرب كأفضل لاعب في المباراة.

وفي المباراة الثانية، سجل أهداف منتخب الكويت كل من ‏عبداللطيف العباسي وناصر العلبان وبدر المنصور، بينما جاءت ثنائية منتخب الجزائر عن طريق أمين بن شريف وعز الدين تكجراد، فيما حصل ناصر العلبان لاعب المنتخب الكويتي على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وبتلك النتائج، يلتقي منتخبا المغرب والكويت في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2023، مساء يوم الجمعة المقبل

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