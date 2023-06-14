“التعاون الخليجي “يشيد بقرارات مجلس الأمن حيال الصحراء المغربية

هبة بريس _ الرباط

جددت دول مجلس التعاون الخليجي، في بيان لها خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها الثابت لمغربية الصحراء وللوحدة الترابية للمملكة.

وفي البيان الذي تلاه ممثل سلطنة عمان نيابة عن كل من الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وقطر، والمملكة العربية السعودية، أكدت دول مجلس التعاون الخليجي على “أهمية الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك، وعلى مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها”.

كما أشاد المجلس، في هذا السياق، بالقرارات الأخيرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية.

وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أيضا، عن دعمها لكافة الجهود المبذولة من قبل المغرب والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، مذكرة بأهمية التحلي بالحكمة والواقعية وروح التوافق من قبل جميع الأطراف المعنية.

وأكدت، في هذا الصدد، على أن حل هذا النزاع سيساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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