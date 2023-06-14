طبيب باحث …هجرة الكفاءات الطبية المغربية يمثل “مشكلة مقلقة”

هبة بريس _ الرباط

في مقابل النقص الكبير المسجل في عدد الموارد البشرية الصحية بالمغرب، يكشف تقرير جديد أن المملكة تخسر سنويا ما بين 500 إلى 700 طبيب، أي ما قد يمثل نحو 30 بالمئة من إجمالي الأطباء الذين يتخرجون سنويا، بسبب الهجرة إلى الخارج

الطيب حمضي، الطيبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية بالمغرب، اوضح أن هجرة الكفاءات الطبية، يمثل “مشكلة مقلقة” للقطاع الصحي بالمغرب، ودول أخرى، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي منظومة صحية النجاح في ظل ضعف مواردها البشرية.

ويضيف رئيس النقابة الوطنية للطب العام، أن ” مشكلة الهجرة ستتفاقم أكثر خلال السنوات المقبلة، مع تزايد الطلب على الأطباء من الدول الغربية الكبرى، التي “تستنفذ” كفاءات دول الجنوب، مذكرا بأرقام دراسة حديثة، توضح أن 70 بالمئة من طلاب السنة الأخيرة بكليات الطب بالمغرب، أبدوا رغبتهم في الهجرة.”

ويوضح المتحدث ذاته أن العجز الحاصل سيؤثر على البرامج الصحية التي أطلقتها الرباط، التي تعول على القطاع في مشروعات تعميم التغطية الاجتماعية وتوسيع وصول المغاربة إلى الخدمات الصحية بحلول عام 2025.

في هذا الجانب يبرز حمضي _ للحرة _ أن مشروعات التغطية الصحية الشاملة وتعميم التأمين الإجباري على المرض سترفع من أعداد الأشخاص الراغبين في الاستفادة من الخدمات الصحية المختلفة، مما سيفرض بالمقابل “تحديات جديدة في ظل النقص المشار إليه”.

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