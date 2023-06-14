المنتخب الوطني يتوجه إلى جنوب إفريقيا
هبة بريس _ رياضة
توجه المنتخب الوطني اليوم الأربعاء 14 يونيو إلى مدينة جوهانسبورغ في رحلة جوية مباشرة انطلاقا من مطار الرباط سلا الدولي، تحسبا للمباراة التي ستجمعه يوم السبت المقبل بمنتخب جنوب إفريقيا برسم التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستحتضنها كوت ديفوار بداية السنة المقبلة.
وكان المنتخب الوطني قد ضمن تأهله إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم، إذ يحتل الرتبة الأولى في المجموعة 11 برصيد 6 نقاط جمعها من فوزين، متبوعا بمنتحب جنوب إفريقيا بأربع نقاط، فالمنتخب الليبيري بنقطة واحدة.
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9 تعليقات
مربوحة ان شاءالله
طريق السلامة يارب العالمين…
المنتخب الوطني المغربي يحتل الرتبة الأولى افريقيا ب 11 نقطة..
الماتش الأول كان سيء المستوى
على جميع اللاعبيين ان يبدو جاهزيتهم وان يسددوا أكبر عدد ممكن من الأهداف..
اللهم وفقهم في هذه المبارة الحاسمة ضد جنوب افريقيا..
هناك من اللاعبيين لا يستحق أن يتواجد في التشكيلة الأساسية..
المغرب مانعرف بهاذا المستوى
هناك غياب عدة عناصر نتمنى حضورها في مبارة السبت ان شاءالله تعالى..