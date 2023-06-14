“بنسعيد” يزور موقع تصوير فيلم “غلادياتور2” بعد حادث الانفجار

2023-06-14 / 18:25
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نجلاء مزيان: هبة بريس

قام وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد اليوم الأربعاء، بزيارة موقع تصوير فيلم “غلادياتور2” بمدينة ورزازات بعد حادث الانفجار الذي شهده الموقع خلال الأيام الأخيرة.

وشكلت هذه الزيارة، فرصة للقاء المخرج والمنتج البريطاني ريدلي سكوت وفريق عمله، حيث أكد بنسعيد أن ورزازات والمغرب يعتبران وجهة سينمائية عالمية، وهناك مؤهلات كبيرة لتصوير أضخم الانتاجات السينمائية العالمية.

وتدخل هذه الزيارة كذلك، في إطار دعم المدينة، وتشجيع الانتاجات السينمائية الدولية بالمغرب، حيث أن هذه الانتاجات تعود بالنفع الاقتصادي على ساكنة المنطقة، وتخلق عدد هام من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة.

واطلع بنسعيد على موقع التصوير، والتقى بالعاملين به، مؤكدا أن الوزارة ستبقى مواكبة لمثل هذه الانتاجات، وستساهم في مشاريع الصناعات السينمائية والثقافية، كما أن الحادث الأخير، لن يؤثر على الوجهة السينمائية العالمية ورزازات التي ستظل كما كانت دائما قبلة لنجوم العالم لتصوير أعمالهم العالمية.

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‫6 تعليقات

  6. لماذا هده الزيارة هل لكي ياخد الصوار مع الممثلين او زيار ترفهية يجيب عليه كوزير ان يزور المدارس اللي في الجبال و اللي تتقطع القلب الله ينعل اللي ما يحشم .

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