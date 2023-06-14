تقنيات طبية روسية تدخل ألسوق المغربي

هبة بريس

تواصل شركة الأدوية الروسية، التي تعمل في إنتاج الأنسولين وتطويره، على الرغم من العقوبات الغربية، التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق أفريقيا.

قالت مديرة التنمية الدولية في شركة “غيروفارم” الروسية، إيرينا يمتشينكو، على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، إنه خلال الأشهر الستة الماضية، وقعت الشركة أربعة عقود مع دول أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا

وقالت: “وقعنا عقدا مع الجزائر. في وقت قصير، قمنا بتنفيذ مشروع لنقل تقنيات إنتاج الأنسولين إلى موقع إنتاج في الجزائر.

وأضافت: “الآن نحن ندخل السوق المغربي. لقد تلقينا شهادة تسجيل في المغرب لأول أنسولين قمنا بتطويره”.

كما تتعاون الشركة بنشاط مع المملكة العربية السعودية. وفقًا لإرينا يمتشينكو، فإن العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية هي الآن في ذروة التطور.

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