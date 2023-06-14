بونو : مواجهة جنوب أفريقيا مهمة للغاية بالنسبة لنا.. ونعرف كيف نتعامل مع الضغوطات

هبة بريس : رياضة

أكد الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى اشبيلية الإسباني أهمية مباراة المنتخب الوطني ضد جنوب أفريقيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا ساحل العاج 2024.

وقال بونو في تصريح له :”مباراة جنوب أفريقيا مهمة بالنسبة لنا وستكون في مستوى عال، كما أنها ستساعدنا في الاستمرار على نفس الخط التصاعدي الذي نبحث عنه من أجل بلوغ مستوى كبير قبل كأس أمم أفريقيا”.

وأضاف :”الضغوطات التي أصبحت على المنتخب شيء عادي بعدما ما حققناه في المونديال، واللاعبون يعرفون كيف يتعاملون مع ذلك، واليوم علينا أن نكون في المستوى لبلوغ القمة، ويجب أن نكون جاهزين”.

وتابع :”الهدف حاليا هو الوصول إلى مستوى كبير حتى نكون أكثر تنافسية لتحقيق الهدف المنشود في كأس أمم أفريقيا”.

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