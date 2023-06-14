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انتحال صفة “طبيبة” تجر مسير صالون للحلاقة وزوجته ومستخدمة للاعتقال بالرباط

2023-06-14 / 17:50
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، يوم أمس الثلاثاء 13 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص، وهم مسير صالون للحلاقة وزوجته الأجنبية ومستخدمة، وذلك للاشتباه في تورطهم في انتحال صفة ينظمها القانون ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وتعريض صحة المواطنين للخطر.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الرباط قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدمت بها هيئة مهنية للأطباء تتهم مواطنة أجنبية بانتحال صفة طبيبة وإجراء عمليات طبية في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة الصحية، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن ضبط المعنية بالأمر وهي في حالة تلبس بإجراء عمليات حقن تجميلية لفائدة سيدة بداخل صالون للحلاقة، كما تم توقيف زوج المشتبه فيها ومستخدمة بنفس المحل، للاشتباه في تورطهم في المشاركة في هذه الأفعال الإجرامية.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل المحل التجاري المذكور عن حجز 48 علبة من جرعات حقن طبية من أنواع مختلفة، علاوة على حجز 76 حقنة إضافية من أنواع أخرى تحمل تواريخ تؤكد بأنها منتهية الصلاحية.

وقد تم الاحتفاظ بالزوجين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المستخدمة الموقوفة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الاجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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