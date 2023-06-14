“منتخب الفوتسال” يتأهل إلى نهائي بطولة كأس العرب بجدة
هبة بريس
تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة، اليوم الأربعاء، إلى نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في جدة بالمملكة العربية السعودية.
وفاز المنتخب المغربي على نظيره الليبي في دور النصف النهائي بحصة خمسة أهداف مقابل هدف، فيما انتهى الشوط الأول من المباراة ب4 أهداف دون رد.
هذا وسيواجه المنتخب المغربي في المباراة النهائية بعد غد الجمعة، الفائز في المواجهة بين المنتخب الكويتي ونظيره الجزائري.
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11 تعليقات
الحمد لله
تأهل مستحق
الف مبروووك
المغرب فوق فوق
الف مبروك للمنتخب الوطني المغربي على تأهله الى نهائي كأس العرب بجدة للفوتسال ..
نتمنى له ان يفوز بكأس العرب للمرة الثالثة على التوالي..
المنتخب المغربي للقاعة قوي جدا وسيهزم منتخب الكويت الذي تأهل على حساب الجزائر..
مليون مبروك للمنتخب الوطني المغربي..
منتخب المغرب للفوتسال هزم المنتخب الليبي ب 5/1 ..
تهانينا لأسود الأطلس على فوزهم عن جذارة واستحقاق..
نتمنى له التتويج بالكأس العرب بجدة للمرة 3 ..