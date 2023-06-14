“منتخب الفوتسال” يتأهل إلى نهائي بطولة كأس العرب بجدة

هبة بريس

تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة، اليوم الأربعاء، إلى نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وفاز المنتخب المغربي على نظيره الليبي في دور النصف النهائي بحصة خمسة أهداف مقابل هدف، فيما انتهى الشوط الأول من المباراة ب4 أهداف دون رد.

هذا وسيواجه المنتخب المغربي في المباراة النهائية بعد غد الجمعة، الفائز في المواجهة بين المنتخب الكويتي ونظيره الجزائري.

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