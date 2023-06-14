الـCNSS يحذر مؤمنيه من “رابط” للنصب

2023-06-14 / 16:58
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هبة بريس

أكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أنه لا علاقة له بالرابط http://macnss.online /، محذرا في الوقت ذاته من المعلومات المجهولة المصدر.

ونفى الصندوق، في بلاغ له، صحة ومصداقية المعلومات التي تم تداولها في هذا الصدد على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الفوري نهاية الأسبوع المنصرم.

وفي التفاصيل، أثار الصندوق انتباه مؤمنيه إلى خطورة الروابط التي تطلب من متتبعيها إدخال البيانات والمعلومات ذات الطابع الشخصي، والتي قد تكون أداة للنصب والاحتيال، واستعمال معطياتهم الشخصية لأغراض مشبوهة.

كما حذر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من المعلومات المجهولة المصدر، أو غير المنشورة على موقعه الرسمي، أو على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبناء عليه، فإن الصندوق يهيب بجميع مؤمنيه أن يتحروا مصداقية الأنباء المتعلقة به، أو التي تهم علاقته بهم، وذلك عن طريق متابعة موقعه الرسمي www.CNSS.ma ، وصفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

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