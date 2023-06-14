فلاديمير بوتين

البرلمان الروسي يوافق على تجنيد “المجرمين” للقتا.ل في أوكرانيا

2023-06-14 / 16:36
1
هبة بريس - وكالات

أعطى مجلس النواب الروسي “الدوما” الموافقة الأولية على تشريع سيسمح لوزارة الدفاع بتوقيع عقود مع مجرمين مشتبه بهم، أو مدانين للقتال في أوكرانيا، وفق وكالة تاس للأنباء.

وذكرت تاس للأنباء أن البرلمان الروسي أعطى موافقته الأولية على تشريع يتيح لوزارة الدفاع بتوقيع عقود مع مجرمين مشتبه بهم أو مدانين للقتال ضمن القوات الروسية في أوكرانيا.

وتحاول موسكو تجنيد المزيد من الجنود لخوض أكبر حرب برية تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of غرق 78 مهاجرًا “على الأقل” في مأساة قبالة اليونان

غرق 78 مهاجرًا “على الأقل” في مأساة قبالة اليونان

2023-06-14 / 19:12
Photo of السودان.. مرضى الكلى فريسة للموت والجثث تتحلل في الشوارع

السودان.. مرضى الكلى فريسة للموت والجثث تتحلل في الشوارع

2023-06-14 / 18:22
Photo of واقعة صادمة في تونس.. معلم يعتد.ي جن.سياً على 16 طفلا

واقعة صادمة في تونس.. معلم يعتد.ي جن.سياً على 16…

2023-06-14 / 15:59
Photo of للمرة الـ12.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد

للمرة الـ12.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس…

2023-06-14 / 11:47
Photo of بسبب الحرارة المفرطة.. الإمارات تحظر العمل وقت الظهيرة

بسبب الحرارة المفرطة.. الإمارات تحظر العمل وقت الظهيرة

2023-06-14 / 10:50
Photo of إعد.ام قا.تل نيرة أشرف.. ووالدها: “دلوقتي بنتي هتستريح في تربتها”

إعد.ام قا.تل نيرة أشرف.. ووالدها: “دلوقتي بنتي هتستريح في…

2023-06-14 / 10:05
Photo of ترامب: اتهامي محاولة لتجاهل اشتباه تورط بايدن في تلقي رشاوى

ترامب: اتهامي محاولة لتجاهل اشتباه تورط بايدن في تلقي…

2023-06-14 / 09:33
Photo of أنصاره احتشدوا خارج المحكمة.. ترامب يدفع ببراءته من التهم الـ37

أنصاره احتشدوا خارج المحكمة.. ترامب يدفع ببراءته من التهم…

2023-06-13 / 22:39
Photo of “أسهل وأرخص وأسرع” ..نظام جديد للحصول على تأشيرة شينغن

“أسهل وأرخص وأسرع” ..نظام جديد للحصول على تأشيرة شينغن

2023-06-13 / 20:40
Photo of 3800 قتيل على طرق الهجرة

3800 قتيل على طرق الهجرة

2023-06-13 / 20:16

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق