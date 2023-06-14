البرلمان الروسي يوافق على تجنيد “المجرمين” للقتا.ل في أوكرانيا

هبة بريس - وكالات

أعطى مجلس النواب الروسي “الدوما” الموافقة الأولية على تشريع سيسمح لوزارة الدفاع بتوقيع عقود مع مجرمين مشتبه بهم، أو مدانين للقتال في أوكرانيا، وفق وكالة تاس للأنباء.

وذكرت تاس للأنباء أن البرلمان الروسي أعطى موافقته الأولية على تشريع يتيح لوزارة الدفاع بتوقيع عقود مع مجرمين مشتبه بهم أو مدانين للقتال ضمن القوات الروسية في أوكرانيا.

وتحاول موسكو تجنيد المزيد من الجنود لخوض أكبر حرب برية تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

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