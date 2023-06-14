واقعة صادمة في تونس.. معلم يعتد.ي جن.سياً على 16 طفلا

هبة بريس - وكالات

هزت قضية اعتداء جنسي طال 16 تلميذاً من قبل أستاذ وفي مدرسة “حكومية” الرأي العام في تونس، مشعلة زوبعة في البلاد.

وفتحت السلطات التونسية، تحقيقا موسعا، ضد المدرّس المتورط بشبهة ارتكابه اعتداء جنسيا جماعيا على 16 طفلا تتراوح أعمارهم بين 8 و12 سنة داخل مؤسسة تعليمية حكومية، في حادثة أثارت قلق العائلات من تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال.

و وقعت تلك الحادثة في محافظة صفاقس جنوب شرق العاصمة، بينما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة التفاصيل.

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