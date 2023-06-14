تجربة المدارس الرائدة.. بنموسى يتفقد دورات التكوين

2023-06-14 / 15:26
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

تفقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى العديد من المؤسسات التعليمية للوقوف على أجواء سير الدورة الوطنية للتكوين حول الدعم باعتماد مقاربة TaRL.

ويهدف هذا التكوين الذي سيستفيد منه 11000 أستاذ(ة) متطوع(ة) على المستوى الوطني، خلال الفترة ما بين 5 و22 يونيو 2023، ضمان دعم تربوي مكثف لتجاوز التعثرات خلال الدخول المدرسي المقبل، حيث سيتم العمل على معالجة التعثرات بشكل فعال ابتداء من الدخول المدرسي 2023/2024، لفائدة 322 ألف تلميذة وتلميذ، مع اعتماد طرق بيداغوجية لخلق جو محفز للمتعلمات والمتعلمين، ومشجع على التعبير التلقائي والمثمن للتقدم المحقق، علما أنه سيتم إرساء نظام خارجي ومستقل لتقييم الأثر المحقق، من طرف فريق بحث من جامعة ذات صيت دولي.

وقد عاين الوزير أمس الثلاثاء، ظروف وأجواء التكوين، كما حضر جانبا من الحصص المبرمجة لهذا اليوم والتي يستفيد منها حوالي 210 أستاذة وأستاذا بالمديرية الإقليمية العرائش من أصل ما يناهز 1525 مستفيدة ومستفيدا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث قدمت له شروحات حول مخطط تنزيل مشروع “المدارس الرائدة” بالإقليم، والظروف التي تم توفيرها لتنزيل هذا الورش الهام ضمن رزنامة مشاريع تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، والذي يروم ضمن أهدافه الرفع من جودة التعلمات الأساس باستثمار الطرائق والمقاربات البيداغوجية الحديثة، وتنمية كفايات التلميذات والتلاميذ والحد من الهدر المدرسي، وتعزيز تفتح المتعلمات والمتعلمين.

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‫5 تعليقات

  5. مر التعليم بعدة مخططات استعجالية ولا زالت المشاكل تراوح مكانها مما يثير الاستغراب هو هاته الندوات حول التعليم والمناظرات الجامعية وووإالخ…. في آخر العام الدراسي وانشغال الكل بالامتحانات لماذا لا يتم ذلك في بداية العام الدراسي واحسرتاه لك الله يا وطني

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