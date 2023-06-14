رسميا.. ريال مدريد يعلن رسميا التعاقد مع بلينغهام

هبة بريس - وكالات

أعلن ريال مدريد، عملاق الدوري الإسباني اليوم الأربعاء، على تويتر، تعاقده مع لاعب الوسط الإنكليزي جود بلينغهام.

ونشر ريال عدة صور للاعب مرتديا قميص النادي دون الكشف عن التفاصيل المالية ومدة التعاقد.

وكان نادي بروسيا دورتموند الألماني أعلن في وقت سابق هذا الشهر أنه وافق على بيع بلينغهام إلى العملاق الإسباني في صفقة ضخمة.

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