الممثلة باميلا الكيك:” لا أمانع الزواج من امرأة”

2023-06-14 / 17:06
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أثارت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك جدلا واسعا بالوسط الفني اللبناني و كذا بمنصات التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها الاخيرة خلالها حلولها ضيفة على برنامج “كتاب الشهرة”، الذي يقدمه المذيع علي ياسين، و يبث على قناة الجديد.

و ردا على اتهامها بالمثلية الجنسية، قالت باميلا خلال ذات البرنامج: “أنا إذ أنغرمت بامرأة يمكن أكون أول واحدة أتزوج من امرأة”.

وأضافت باميلا: “أنا ما عندي مشكلة أظهر عارية في أي عمل فني، و أنا إنسانة عندي 50 بالمية أنوثة و50 بالمية رجولة”.

وواصلت باميلا: “أنا الحب، وبحب الحب امرأة أو رجل، وأكيد ما بسأل المجتمع شو لازم أحب”.

و جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة باميلا الكيك فيلم “فارس”،و هو من بطولة كل من أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، نهال عنبر، وصلاح عبدالله.

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