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أمن مكناس يوقف “لص المنازل”

2023-06-14 / 14:52
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، صباح اليوم الأربعاء 14 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل المنازل.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على ارتكاب أربع عمليات للسرقة من داخل منازل بمدينة مكناس، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه بعض الضحايا يتحدثون عن عمليات السرقة المرتكبة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه متلبسا بحيازة معدات لتسهيل ارتكاب السرقات، وهي عبارة عن قفازات وأداة لكسر الأقفال ومفاتيح مزورة، فيما مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله عن حجز مجموعة من الحواسيب المحمولة والأفرشة والأثاث والمتعلقات الشخصية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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