جث.ة متحللة تستنفر المصالح الأمنية بتطوان
نجلاء مزيان: هبة بريس
تم العثور عشية أمس الثلاثاء على جثة متحللة ببركة مائية قرب مسجد التقوى بحي كويلما، الأمر الذي أثار استنفار المصالح الأمنية و السلطات المحلية بالمدينة.
و حسب مصادر جريدة هبة بريس، فإن الجثة التي تم العثور عليها من طرف مستخدم في شركة، كانت في مرحلة متقدمة من التحلل.
و حسب المصادر ذاتها فإن التحريات الأولى كشفت أن الجثة تعود لشخص في عقده السابع، غير أن هويته تبقى لحدود كتابة هذه الأسطر مجهولة.
و جدير بالذكر أن النيابة العامة المختصة أمرت بفتح تحقيق في الموضوع، و إحالة الجثة على مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، لتحديد هوية الهالك وملابسات وتاريخ وفاته.
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5 تعليقات
لا حول ولاقوة إلا بالله
تطوان فيه الأمن والأمان تبارك الله ماشاء الله وهذه الجريمة سيتك القبض عليها بسرعه
مادام القتل لا ينفذ للقاتل فانتظر الجرائم لا محال
هل جريمة ام انتحار
اللهم احفظنا من كل سوء