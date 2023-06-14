جث.ة متحللة تستنفر المصالح الأمنية بتطوان

2023-06-14 / 15:00
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تم العثور عشية أمس الثلاثاء على جثة متحللة ببركة مائية قرب مسجد التقوى بحي كويلما، الأمر الذي أثار استنفار المصالح الأمنية و السلطات المحلية بالمدينة.

و حسب مصادر جريدة هبة بريس، فإن الجثة التي تم العثور عليها من طرف مستخدم في شركة، كانت في مرحلة متقدمة من التحلل.

و حسب المصادر ذاتها فإن التحريات الأولى كشفت أن الجثة تعود لشخص في عقده السابع، غير أن هويته تبقى لحدود كتابة هذه الأسطر مجهولة.

و جدير بالذكر أن النيابة العامة المختصة أمرت بفتح تحقيق في الموضوع، و إحالة الجثة على مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، لتحديد هوية الهالك وملابسات وتاريخ وفاته.

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‫5 تعليقات

  2. تطوان فيه الأمن والأمان تبارك الله ماشاء الله وهذه الجريمة سيتك القبض عليها بسرعه

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