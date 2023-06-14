أكادير : إهمال يطال سينما ” الصحراء” بعد تأهيلها بأزيد من مليار سنتيم

2023-06-14 / 13:42
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

شجب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما إعتبروه إهمال واضح لمسؤولي المؤسسات الثقافية التابعة للمجلس البلدي لأكادير، بعد نشرهم لعدد من الصور من داخل قاعة العروض التي تم تحهيزها وتأهيلها بميزانية قدرت بمليار و 200 مليون سنتيم، يظهر من خلالها عدد من النفايات على أرضيتها من مخلفات مواطنين حضروا الى عروض فنية بها .

وتعد سينما الصحراء صرح ثقافي مهم بمدينة أكادير، يعود تاريخه إلى فترة ما بعد زلزال 1960، لتعيش أفول في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، لتتحول قاعة عروضها إلى أطلال وخراب، لتأتي بعدها مرحلة تحرك عدد من الفاعلين المدنيين من أبرزهم المرحوم ” توفيق السميدة” الذي اشتغل الى جانب عدد من أصدقاءه الجمعويين، في وضع عريضة مطلبية حملت توقيع العديد من ساكنة المدينة وجهت نسخ منها الى مجلس أخنوش عمدة المدينة، من أجل إقتناءها وإعادة تأهيلها كصرح ثقافي متجدد، وهو ما إستجاب له المجلس سنة 2019، ليتم تأهيلها بميزانية مهمة، غير أنه مع توالي الاشهر بدأت القاعة تعيش الاهمال وهناك تخوفات من إستمراره، بينما سادت أسئلة نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، عن الجهة التي أسندت لها مهمة العناية وصيانة هذا الصرح الثقافي؟؟.

وبلغت ميزانية مشروع تهيئة سينما الصحراء مقدار 12 مليون درهم، والتي همت تهيئة قاعة السينما وتحويلها إلى مركب فني، مع تهيئة ساحتها التي تحولت إلى متنفس لساكنة حي تلبرجت، وهو المشروع الذي يندرج في إطار مشاريع التنمية الحضرية لمدينة أكادير، الممتد ما بين 2020-2024، والموقع أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس.

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