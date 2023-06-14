رجل الاعمال الاماراتي مسلم بن حم يتفقد مشروع مجموعة بن حم السياحي في الرباط

هبة بريس

تفقد رجل الاعمال الاماراتي الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم والمهندس محمد بوزوبع الرئيس المدير العام لمجموعة “تي. جي. سي. سي” أمس الثلاثاء مشروع “بن حم” في الرباط ، وهو عبارة إنشاء مركز تجاري وفندق 5 نجوم، حيث وصلت نسبة إنجاز المرحلة الأولى إلى 75%، وناقش بن حم مع المهندس محمد بوزوبع المقاول الرئيسي للمشروع الجدول الزمني الخاص بالمشروع ومراحل الإنجاز وتفاصيل سير العمل .

وقال الشيخ مسلم بن حم: تأتي زيارتنا للمملكة المغربية لمتابعة آخر تطورات استثمارات “بن حم” واستكشاف فرص استثمارية جديدة نسعى من خلالها إلى زيادة التعاون المشترك مع الأشقاء في المغرب .

وأشار بن حم إلى رسوخ ومتانة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، واخيه جلالة محمد السادس، واشاد بالاصلاحات الرائدة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب وجهة مفضلة للإستثمارات الاماراتية، وبيئة امنة ومثالية نجحت في استقطاب العديد من الشركات الاماراتية، وعلى رأسها مجموعة بن حم التي تتطلع بفضل توجيهات القيادة الرشيدة لتنويع استثماراتها في المستقبل لتشمل قطاعات ومناطق اخرى بما ينعكس ايجابا على المسيرة التنموية للمملكة.

وبدوره قال المهندس محمد بوزوبع اننا نفخر في شراكتنا مع مجموعة بن حم لتنفيذ هذا المشروع الذي سيكون له دور كبير في دعم الاقتصاد المغربي ويشكل رافداً مهماً للمرافق الترفيهية والتجارية والسياحية الموجودة في الرباط، وان هناك تطلع لانجاح هذه التجربة من الجانبين حتى يتسنى إطلاق مشاريع اخرى في المستقبل انسجاما مع توجهات الشيخ مسلم بن حم العامري رئيس مجلس الإدارة المجموعة الذي يعطي الاولوية للاستثمار في المملكة المغربية للمساهمة في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة في الاقتصاد المغربي.

وتجدر الإشارة ان المشروع يتكون من مركز تجاري كبير ويضم أفخم الماركات العالمية بمساحة تقدر بـ 22 ألف متر مربع ومجهز بأحدث التقنيات والمرافق العامة، وكذلك توفير نحو 1000 موقف سيارة على 3 طوابق تحت الأرض.

كما يتصل المركز التجاري بفندق من فئة 5 نجوم الذي سيشيد وفق أفضل المعايير العالمية ويضم 201 غرفة وجناح، بالإضافة إلى قاعة احتفالات رئيسية تتسع لـ 500 شخص وقاعات اجتماعات ومؤتمرات تتسع إلى نحو 400 شخص، كما يضم الفندق 5 مطاعم عالمية ونادياً صحياً وسبا ضمن أرقى المستويات وحديقة داخلية ومسبحاً.

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