بسبب سيلينا غوميز.. هايلي تناشد متابعيها

القسم الفني: هبة بريس

ناشدت عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بيبر محبيها ومتابعيها بالتوقف عن إرسال تعليقاتهم السلبية وحملات التنمر المستمرة على سيلينا غوميز.

وتوجَّهت هايلي عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام” بمنشور طلبت فيه من متابعيها عدم ترك تعليقات “مؤذية” على منشورات سيلينا غوميز،قائلة “إذا تركتم تعليقات وقحة نيابة عني على منشورات أي شخص، فاعلموا أنني لا أريد ذلك، ولن أدعم أو أتغاضى عن التعليقات البغيضة أو اللئيمة أو السيئة”.

وتابعت زوجة النجم الكندي جاستن بيبر: “القيام بذلك لا يدعمني، إذا كنت تشارك في مثل هذا الفعل، فاعلم أنني لا أود أن أكون جزءًا من هذه الثقافة، من فضلكم كونوا لطفاء أو لا تقولوا شيئًا”.

ويأتي نداء بيبر بعدما تعرضت غوميز لهجوم قاس على آخر منشور شاركته عبر حسابها في “إنستغرام”، خلال تواجدها في باريس، حيث امتلأ قسم التعليقات بكلمات سلبية، فضلا عن اتهامها بـ”لعب دور الضحية”.

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