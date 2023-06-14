إدارة حسنية أكادير: “لن نخصص أي تذكرة لجمهور الوداد بسبب قرار السلطات”

هبة بريس ـ رياضة

يحتضن ملعب أدرار الكبير مساء اليوم مقابلة هامة تجمع بين فريق حسنية أكادير و الوداد الرياضي برسم الجولة السابعة و العشرين من الدوري المغربي.

و في هذا الصدد، أعلنت إدارة حسنية أكادير في بلاغ نشرته الصفحة الرسمية للنادي انطلاق عملية بيع تذاكر المباراة و حددت أثمنتها بين 30 و 300 درهم.

و أوضحت إدارة الفريق السوسي في ذات البلاغ أنه لن يتم تخصيص أي تذاكر لجمهور الوداد الرياضي و ذلك تطبيقا لقرار منع التنقل الذي تم اتخاذه من طرف السلطات الأمنية المحلية.

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