إدارة حسنية أكادير: “لن نخصص أي تذكرة لجمهور الوداد بسبب قرار السلطات”
هبة بريس ـ رياضة
يحتضن ملعب أدرار الكبير مساء اليوم مقابلة هامة تجمع بين فريق حسنية أكادير و الوداد الرياضي برسم الجولة السابعة و العشرين من الدوري المغربي.
و في هذا الصدد، أعلنت إدارة حسنية أكادير في بلاغ نشرته الصفحة الرسمية للنادي انطلاق عملية بيع تذاكر المباراة و حددت أثمنتها بين 30 و 300 درهم.
و أوضحت إدارة الفريق السوسي في ذات البلاغ أنه لن يتم تخصيص أي تذاكر لجمهور الوداد الرياضي و ذلك تطبيقا لقرار منع التنقل الذي تم اتخاذه من طرف السلطات الأمنية المحلية.
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