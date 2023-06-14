إعد.ام قا.تل نيرة أشرف.. ووالدها: “دلوقتي بنتي هتستريح في تربتها”
هبة بريس - وكالات
علق والد نيرة أشرف طالبة المنصورة المقتولة على يد الطالب محمد عادل على إعدام المتهم اليوم الأربعاء قائلا: “بحمد ربنا بنتي دلوقتى هتستريح في تربتها”.
وأوضح والد نيرة أشرف في تصريحات لموقع “القاهرة 24″، بعد تنفيذ حكم الإعدام في الطالب محمد عادل اليوم: بنتي مش هترجع تاني.. وأنا مش فرحان لكن ده عدل ربنا، عشان أحسن إن بنتي أخدت حقها، وهي دلوقتى أكيد مرتاحة في تربتها.
ونفذت الأجهزة المختصة صباح اليوم، حكم الإعدام بحق محمد عادل المدان بقتل الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.
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المجموع 2 آراء
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7 تعليقات
سوف تستريح نيرة في قبرها إن أحسنت صنعا في حياتها
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ونتوب اليه نتمنا من الطرفين ان يغفر الله لهم هو اعلم بحالهم ويغفر لنا جميعا
هو الله العادل وهو من يحاسبنا بعد ما حوسيبنا به في ارضه فاللهم حسن الخاتمة
ان لله وان اليه راجعون اللهم اغفر لهم ولنا معهم يوم لقائك ويوم لا ينفع لامال ولابنون
هده نتيجة التهور وعدم وجود ماحل الله وحرمه في هذه الحياة لابد من معاقبته
الله اعلم براحتها والله يمهل ولا يهمل وكل نفس دائقة الموة
الله يكون فعون باها الا كان تعدا عليها يستاهل ما حكمو عليه بيه