مهرجان الدارالبيضاء للفيلم العربي يكرم أسماء لامعة من تونس والمغرب ومصر

2023-06-14 / 11:03
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نجلاء مزيان: هبة بريس

اختار مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في دورته الرابعة والتي ستنطلق فعالياتها من 16 إلى 23 يونيو القادم تكريم أسماء بارزة من صناع ونجوم السينما العربية، بصمت بحضورها المشهد السينمائي العربي سواء أمام الكاميرا أو خلفها.

وقد وقع الإختيار هذه المرة على النجم المصري خالد الصاوي والممثلة المغربية القديرة راوية والمخرج التونسي رضا الباهي الذي يرأس أيضا خلال هذه الدورة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة، كما ستكرم بنفس المناسبة الممثلة المصرية هالة صدقي، وأخيرا المخرج والكاتب المغربي هشام العسري الذي يقوم حاليا بتصوير آخر أفلامه السينمائية.

وكشف منظمو المهرجان في وقت سابق عن أسماء أعضاء لجنتي تحكيم المسابقتين الرسميتين للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة لدورته الرابعة.

ووقع اختيار اللجنة المنظمة للمهرجان على المخرج التونسي رضا الباهي رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة، ويشارك رضا الباهي في عضوية اللجنة كل من الممثل المغربي مالك أخميس، والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، والممثلة التونسية يسرا اللوزي والممثل السوري الفلندي شروان حجي.

أما لجنة مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة فترأسها المخرجة والسيناريست السعودية هناء العمير، ويشاركها الممثل المصري أحمد وفيق والممثلة المغربية حسناء المومني.

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