ترامب: اتهامي محاولة لتجاهل اشتباه تورط بايدن في تلقي رشاوى

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب، أن الاتهامات الموجهة إليه تمثل محاولة للتحايل على انتباه الجمهور عن اشتباه تورط عائلة الرئيس الحالي جو بايدن في تلقي رشاوى ملايين الدولارات من شركة الطاقة الأوكرانية “بوريسما”.

وقال ترامب أمام أنصاره في ولاية نيو جيرسي، تم بث خطابه على القنوات التلفزيونية المحسوبة على الحزب الجمهوري: “إنهم يريدون تحويل الانتباه عن التجسس الحقيقي والجريمة الحقيقية. لذلك دعونا نستخدم الرئيس ترامب، لنتهمه حتى لا يتحدث أحد عن رشوة بقيمة 5 ملايين دولار”.

ووصف ترامب، الاتهامات الجديدة الموجهة ضده بأنها اضطهاد سياسي ومحاولة من إدارة جو بايدن “لتزييف الانتخابات مرة أخرى”، وقال ترامب: “اليوم أصبحنا شهودًا لأسوأ وأشنع سوء استخدام للسلطة في تاريخ بلادنا. من المحزن جدًا مشاهدة ذلك”.

وبحسب الرئيس السابق، يتعلق الأمر بـ “التدخل في الانتخابات ومحاولة أخرى لسرقة نتائجها”، مؤكدا: “وما هو أكثر أهمية، يتعلق الأمر بالاضطهاد السياسي”.

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