كزينة عويطة تستعد لإحياء حفل بالرباط

2023-06-14 / 09:42
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نجلاء مزيان : هبة بريس

تستعد الفنانة كزينة عويطة، لإحياء حفل فني في الــ 16 من يونيو الجاري، بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، وهو حفل ينظم لتكريم الفنان عبد اللطيف السعيدي، بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبشراكة مع المنتدى الدولي للتعاون المغربي الإفريقي.

يشارك في تقديم الفقرات الفنية للحفل ثلة من الأسماء الفنية المخضرمة والشابة،من بينها: عبد العالي أنور، مراد الأسمر، عز الدين الصقلي، رباب ناجد، توفيق البوشيتي، محمد حمودة، سوزان هاروش، حنان غالي، سهيلة الصحراوي، رانيا، أشواق الصياد وأوركسترا الإخوان المرنيسي.

و جدير بالذكر أن الفنانة كزينة قد طرحت آخر أعمالها مؤخرا، تحت عنوان Je t’aime وهي أول تجربة لها باللغة الفرنسية، بعد غنائها باللغة الإنجليزية واللهجة المغربية.

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