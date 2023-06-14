طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، انتشار سحب منخفضة قرب السواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا وسيظل الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي، والسهول الوسطى وأقصى جنوب البلاد.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلس الكبير مع نزول بعض القطرات من الأمطار محليا، وكذا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و13 درجة بكل من مرتفعات الأطلس، والريف، والهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 19 و25 درجة بالواجهة المتوسطية، والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 13 و19 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. فيما ستعرف درجات الحرارة العليا ارتفاعا.

أما البحر فسيكون قليل الهيجان إلى هائج على الواجهة المتوسطية، والبوغاز، وبباقي الساحل الأطلسي، فيما سيكون هائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطانطان.

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