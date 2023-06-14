الانتخابات الجزئية بالدريوش .. ” البام ” و” الاستقلال” أوائل

هبة بريس : وجدة

اكتسح المرشح يونس اشن، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، الانتخابات البرلمانية الجزئية بدائرة الدريوش، حيث جاء أولا ، بعد حصوله على حوالي 9150 صوت، متقدما بفارق كبير على باقي منافسيه بنسبة الاصوات المحصل عليها ب %48,85.

وحصد منعم الفتاحي مرشح حزب الإستقلال، المقعد الثاني، بعد حصوله على 5100 صوت بنسبة اصوات %27,14، ليرافق أشن إلى قبة البرلمان كممثلين عن إقليم الدريوش، إلى جانب عبد الله البوكيلي عن حزب التجمع الوطني، فيما إحتل المرشح الحركي محمد الفضيلي الصف الأخير بحوالي 4600 صوت

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