الأحرار يتصدر نتائج الانتخابات الحزئية بسوس ماسة

2023-06-13 / 23:37
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أسفرت الانتخابات الجزئية التي جرت اليوم الثلاثاء 13 يونيو الجاري، ب 8 جماعات بجهة سوس ماسة عن سيطرة حزب الاحرار على نتائجها .

وشهدت جماعة تزغران بإقليم تزنيت وكل من جماعة تزونين واكينان وابن يعقوب بإقليم طاطا وجماعات سيدي دحمان وتالماكانت وسيدي دحمان وتزكزاوين بإقليم تارودانت اجراء انتخابات جزئية بعد ان أعلنت وزارة الداخلية عن إعادة اجراءها لأسباب مختلفة.

وحصل حزب الأحرار على 7 مقاعد من أصل 9 دوائر انتخابية فيما حصل حزب البام على 3 مقاعد.

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